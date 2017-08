Le SMS étrange envoyé par la conseillère en communication du président Macron, lors du décès de Simone Veil

La conseillère en communication du président français Emmanuel Macron pourrait connaître des jours difficiles. En cause : un SMS inattendu qu’elle aurait envoyé à un journaliste pour confirmer la mort de Simone Veil en juin dernier.

On sait la communication d’Emmanuel Macron très moderne et très développée. Mais « Le Canard enchaînée » publie aujourd’hui un article qui révèle un SMS étrange envoyé par Sibeth N’Diaye, conseillère com’ du président au mois de juin. Un journaliste s’était adressé à elle pour demander confirmation du décès de Simone Veil. La réponse avait été : « Yes, la meuf est dead ».

Drôle de façon, tout de même, de communiquer au sujet du décès de l’ancienne ministre.

L’entourage d’Emmanuel Macron ferait actuellement circuler le SMS litigieux, espérant ainsi amoindrire l’influence de Sibeth N’Diaye, que certains estiment excessive.