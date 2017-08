Météo: l'après-midi sera ensoleillée et sèche... mais il faudra en profiter

Mercredi soir et pendant la nuit, une faible perturbation pluvieuse traversera le pays d’ouest en est. La moitié nord du pays sera particulièrement touchée par ce temps très nuageux avec de la pluie par intermittence. La nuit sera douce, avec des minima compris entre 16 et 18°. Le vent sera tout d’abord faible, de secteur sud, pour devenir ensuite modéré, en s’orientant au sud-ouest.

Jeudi sera une journée assez venteuse et le ciel sera souvent nuageux, avec parfois un peu de pluie ou quelques averses. L’après-midi deviendra progressivement plus sec et de larges éclaircies se développeront. Les températures seront fort semblables: de 20° en Haute Ardenne à 25° en Lorraine belge. Le vent sera modéré à parfois assez fort et même très fort à la mer, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante. Le temps restera le plus souvent sec dans la plupart des régions même si quelques gouttes ne seront pas à exclure. Les éclaircies reprendront le dessus dans l’après-midi. Le vent restera présent, avec des rafales jusqu’à 50 km/h.

Le week-end sera doux et variable avec quelques rayons de soleil mais également un risque d’averses samedi.