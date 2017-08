Les Etats-Unis ont testé avec succès mercredi un missile balistique intercontinental (ICBM) non armé, quelques jours après le lancement d’un second ICBM par la Corée du Nord.

Le missile Minuteman III a été lancé de la base de Vandenberg en Californie à 2H01 locales (9H01 GMT). Il a parcouru un peu moins de 6.800 km pour s’abîmer en mer dans l’atoll de Kwajalein dans le pacifique, selon l’armée de l’air.

« Bien qu’il ne s’agisse pas d’une réponse aux récentes actions de la Corée du nord, ce test démontre que l’arsenal nucléaire américain est sûr, sécurisé, efficace et prêt à dissuader, détecter et défendre les Etats-Unis et ses alliés contre des attaques », a souligné l’armée de l’air dans un communiqué.

Les Etats-Unis atteignables

Ces nouveaux tests (un tir similaire avait eu lieu le 3 mai) sont préparés longtemps à l’avance, mais se produisent à un moment où les tensions avec la Corée du Nord sont au plus fort. Pyongyang a réussi deux lancements d’ICBM à quelques semaines d’intervalle. Le second, qui a eu lieu vendredi, montre que les Nord-Coréens ont désormais la capacité de toucher la côte ouest des Etats-Unis mais aussi la côte est, selon des experts qui ont étudié de près les paramètres de tir.

Le Minuteman III, susceptible d’être équipé d’une tête nucléaire, est testé de la même manière environ quatre fois par an.