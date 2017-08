Battu 2-0 par Basaksehir, le FC Bruges ne participera pas à la Ligue des Champions

Après le nul obtenu au stade Jan Breydel lors du match aller (3-3), Bruges s’est incliné 2-0 sur le terrain de Basaksehir lors du match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Brugeois, éliminées de la C1, disputeront un barrage pour jouer les poules de l’Europa League.

Avec trois buts encaissés au match aller, les Brugeois étaient obligés d’inscrire au moins un but pour se qualifier pour les playoffs de la Ligue des Champions. Sous les yeux de Recep Erdogan, le président turc, les hommes d’Ivan Leko étaient pris à froid. Sur un centre de Clichy, Adebayor sautait plus haut que la défense brugeoise et trompait Horvath d’une tête à bout portant (7e).

Peu présents dans le jeu, les Blauw en Zwart se créaient leur plus belle occasion sur phase arrêtée. La tête de Denswil échouait de peu à côté sur un coup franc de Vormer. La formation turque enfonçait le clou quelques minutes plus tard. Bien servi par Adebayor, Visca fusillait Horvath du pied gauche (34e).

En deuxième période, les Turcs géraient leur avance et laissaient l’initiative du jeu aux Brugeois qui ne parvenaient pas à amener le danger devant le but adverse. Bruges aurait pu revendiquer un voire deux penalties pour des fautes sur Diaby et Touba mais l’arbitre roumain, Istvan Kovacs, restait de marbre.

Avec cette défaite, le Club de Bruges est éliminé de la Ligue des Champions et devra disputer un barrage pour être reversé en Europa League.

Jeudi soir, La Gantoise (à Altach) et Ostende (contre Marseille) tenteront de se qualifier pour les barrages de l’Europa League, dont le tirage au sort aura lieu vendredi. Vainqueur de la Coupe de Belgique, Zulte Waregem est directement qualifié pour la phase de poule de l’Europe League.