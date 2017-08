9 choses que vous ignorez peut-être sur Neymar

Neymar a annoncé ce mercredi 2 août qu’il quittait le club de foot barcelonais, sans doute pour intégrer le PSG. En attendant la confirmation, retour en quelques faits sur le joueur brésilien.

1. Tatouages

Difficile de louper les tatouages qu’arbore Neymar, en rapport avec la religion ou la famille, ils recouvrent son corps. Il a notamment le visage de sa sœur, Rafaella, tatoué sur son épaule droite. Cette dernière s’est d’ailleurs fait tatouer par la suite les yeux de son frère, à l’intérieur du bras gauche.

2. Religion

L’attaquant brésilien est très croyant. Avant chaque match, il poste une photo sur instagram avec la même phrase « Que Dieu nous bénisse et nous protège ». Une phrase qui lui tient vraisemblablement à cœur puisqu’elle est aussi tatouée sur ses deux mollets : « Que Dieu me bénisse et me protège ».

3. Surnom

Dans le livre Neymar : Mon histoire, conversations avec mon père, Neymar senior – le père du joueur – raconte que dans la famille, le footballeur est surnommé « Juninho ».

4. Famille

Neymar a un fils de cinq ans : Davi Lucca. Il avait eu son fils à l’âge de 19 ans alors qu’il était en couple avec la mère, âgée, elle, de seulement 17 ans.

5. Amitié

Neymar a un « frère adoptif ». Joclécio Amancio, également joueur de foot. Les deux ont passé leur enfance ensemble, « Jo » est considéré comme un membre à part entière de la famille.

6. Accident de voiture

En 1992, alors qu’il n’avait que quelques mois, Neymar a failli perdre la vie dans un grave accident de voiture. Son père conduisait lorsqu’une voiture les a percutés. Le petit Neymar est retrouvé sauf, sous le siège arrière du véhicule.

7. Real Madrid

En 2005, à seulement 13 ans, Neymar a failli signer un contrat avec le Real Madrid mais son père refuse et le footballeur reste à Santos, où il jouera jusqu’en 2013. Neymar senior raconte « L’envoyer en Europe […] aurait été trop traumatisant pour lui ».

8. Chelsea

En août 2010, Chelsea offre un pont d’or à Neymar. Mais le joueur, notamment contacté par Pelé qui veut le convaincre de rester à Santos, refuse l’offre et reste dans son club brésilien.

9. Ballon d’or

Si Neymar n’a encore jamais reçu de Ballon d’Or, il s’en est grandement approché. En 2015, il était 3e au classement qui récompense le meilleur joueur de l’année, derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.