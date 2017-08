Guerre des car wash: le gouvernement veut un grand nettoyage, notre enquête sur les prix!

Votre journal a enquêté plusieurs villes afin de vous donner une estimation du prix des car wash. Bruxelles s’est avérée être la ville la plus chère…

Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer (Open Vld), s’est engagé à effectuer plus de contrôles dans les car wash. Il semblerait, en effet, que ce milieu soit propice au travail au noir. Durant notre enquête, certains propriétaires parlent clairement de concurrence déloyale. Et s’avouent obligés de baisser leurs prix pour s’aligner sur la concurrence. Malgré plusieurs plaintes déposées, ils se sentent encore lésés.

Nous sommes allés dans plusieurs car wash dans différentes villes. Les prix demandés varient en fonction du type de lavage choisi, intérieur ou extérieur, simple ou avancé. La taille du véhicule a également un impact.

Tous les tarifs de notre enquête : où trouve-t-on les car wash les plus abordables, et les plus chers ?

