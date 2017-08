Yvan Mayeur aura son buste à l'hôtel de ville de Bruxelles, comme ses 17 prédécesseurs…

La Ville de Bruxelles conserve un souvenir en trois dimensions de tous les bourgmestres qui se sont succédé à sa tête depuis l’indépendance de la Belgique en 1830. Actuellement, ils sont installés dans une sorte de galerie de prestige. Les quatre premiers sont installés au pied de l’escalier d’honneur.

Soit Rouppe (qui a donné son nom à une place), mais aussi de Brouckère (celui de la place), Van Volxem et Wyns. Cinq autres, dont Anspach, sont installés sur le palier dans le tournant de l’escalier et, tout en haut, on trouve les bustes des plus récents bourgmestres dont ceux d’Hervé Brouhon (PS), Michel Demaret (PSC), François-Xavier de Donnéa (MR) et Freddy Thielemans (PS).

Qu’en sera-t-il pour Yvan Mayeur ? Qui a récemment démissionné, suite au scandale suscité par la rémunération qu’il touchait, en plus des autres, comme administrateur du Samusocial.

« Yvan Mayeur aura son buste comme les autres », affirme l’échevin du Patrimoine Geoffroy Coomans de Brachene (MR).

> Toutes les explications sont à lire dans nos éditions digitales