La maman panda du zoo de Beauval pourrait abandonner un de ses jumeaux

Delphine Delord, la directrice du zoo de Beauval, est inquiète. Dans la nature, lorsqu’une femelle panda met bas des jumeaux, elle en abandonne généralement un pour ne se consacrer qu’au plus fort.

« Comme c'est la première fois qu'elle devient mère, il est fort possible qu'elle n'ait pas l'instinct de prendre en charge les deux. Dans cas-là, nous mettrons le petit ‘abandonné’ dans une couveuse et nous l'allaiterons avec du lait maternel. Nous intervertirons de cette manière les deux bébés, afin que tout se passe le plus naturellement possible », a explique Mme Delors à L’Obs.

Huan Huan est, depuis le début de sa grossesse, surveillée 24 h sur 24 par des caméras de surveillance.