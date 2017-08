Brussels Airlines fait appel à vous pour décider de la prochaine «icône» de son futur Airbus A320

Rédaction en ligne

Les avions de Brussels Airlines portant des « icônes » de la culture belge plaisent beaucoup. Rackham, Magritte, Trident et Amare, qui transportent Belges et touristes aux 4 coins de l’Europe connaissent un réel succès. Aussi un cinquième Belgian Icon est à l’étude. Ou plus exactement, doit être conçu. Et Brussels Airlines fait appel à vous !