Coup de taser dans l'œil pour un chauffeur à la gare du Midi

« C’était vers 10 ou 11h, j’étais rue de France en train de former un étudiant, on était en train d’amener une de mes clientes vers notre bus quand j’ai été interpellé par cet homme. Il nous suivait et m’insultait. On a fini par en venir aux mains. C’est là que son collègue est arrivé avec un taser », explique-t-il encore sous le choc.

