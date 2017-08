Voici les 5 aliments à éviter lorsque vous faites vos courses selon une nutritionniste

Interrogée dans l’émission ‘Le 6-8’ sur vivacité, la nutritionniste Chantal Van Der Brempt a donné son avis sur les aliments à éviter le plus possible lors de vos courses au supermarché.

1. Les bonbons

« Ce n’est pas un secret, il y a trop de sucre. »explique la nutritionniste. « Bonbon après bonbon, le bilan en fin de journée est nettement trop sucré. Ça va attaquer l’émaille des dents. Il ne faut pas oublier qu’en Belgique et en Europe, il y a une épidémie de diabète et d’obésité. »

2. Les sodas

« A cause de la quantité de sucres raffinés. » détaille Chantal Van Der Brempt. «Une étude européenne menée sur 15.000 personnes pendant 15 ans a démontré qu’il y avait une augmentation de 29 % du diabète type 2 suite à la consommation d’une boisson sucrée de ce type par jour. »

3. Les chips

« C’est très riche en gras mais aussi en sel. Le trop de sel dans nos assiettes, surtout par l’agroalimentaire va favoriser l’hypertension. Les petites choses qu’on met dedans pour donner les saveurs sont addictives. Ça va vous donner l’envie d’en manger plus encore ».

4. Les biscuits

« Une étude américaine faite sur les biscuits Oreo en 2013 avec des rats a constaté que c’est complètement addictif. La combinaison du gras avec le sucre allume les mêmes zones du cerveau que quand on prend une drogue. »

5. La charcuterie

« Si on peut aller chercher de la charcuterie de qualité, il y a quand même déjà une différence parce qu’on y trouvera moins de conservateurs, moins de colorants et toutes ces petits choses qui font que ce n’est pas sain pour nous. Les nitrates, les nitrites, le fumage, le sel, le glutamate sont des neuros-excitateurs et pourraient favoriser le cancer. »