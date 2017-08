Justin Bieber évoque ses "insécurités" dans une lettre ouverte à ses fans

«Apprendre et grandir n’a pas toujours été facile mais savoir que je ne suis pas seul m’a permis de continuer», a écrit le chanteur de 23 ans, qui a fait les gros titres à plusieurs reprises ces dernières années à cause de ses frasques.

«J’ai laissé mes insécurités parfois prendre le meilleur sur moi. (...) J’ai laissé l’amertume, la jalousie et la crainte guider ma vie», poursuit-il dans cette lettre ouverte publiée sur Instagram et Facebook, où il confie être «très conscient» du fait qu’il ne sera «jamais parfait» et qu’il continuera «à faire des erreurs».

«Mais ce que je ne vais pas faire, c’est laisser mon passé guider mon avenir», relève celui qui a annoncé le 24 juillet la fin prématurée de sa tournée «Purpose» après dix-huit mois à sillonner le monde. En raison d’un «imprévu», a-t-il été simplement indiqué ce jour-là.

Sans entrer dans les détails, le chanteur explique: «Le fait que je prenne du temps pour moi maintenant, c’est ma façon de dire que je veux durer. Je veux que ma carrière soit durable mais je veux aussi que mon esprit, mon coeur et mon âme soient durables».

«Ce message est une opportunité pour que vous puissiez savoir ce que j’ai dans le coeur», relève-t-il. Soulignant que son texte est «grammaticalement très incorrect», il conclut par «je pense qu’il y a quelque chose de spécial dans les imperfections».