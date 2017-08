Galère pour les automobilistes ce matin ! Deux accidents impressionnants ont eu lieu sur l’autoroute E42, de Liège en direction de Mons. Le premier implique deux camions à hauteur de Thiméon alors que le second se situe au niveau de l’échangeur avec l’A54, juste avant le Viaduc de Viesville.

Le premier accident, à hauteur de Thiméon, implique deux camions et a eu lieu vers 8h45 (photos). Le premier véhicule a freiné et le second lui est rentré dedans. Le choc provoque des embarras de circulation mais n’a pas fait de blessés.

Peu après, 1,5km plus loin, un deuxième accident a impliqué un camion et trois voitures. Une personne est blessée. La collision provoque des bouchons supplémentaires, et notamment au niveau de l’échangeur avec l’A54.

D’autres photos impressionnantes ICI