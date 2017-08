Eden Hazard au Barça pour remplacer Neymar? Son coach Antonio Conte est formel: «Il est heureux avec nous à Chelsea»

L’entraîneur de Chelsea a signifié vendredi au FC Barcelone, en quête d’un successeur à Neymar transféré au PSG pour 222 millions d’euros, qu’il n’y avait aucune chance qu’Eden Hazard rejoigne le club espagnol. « Il y a des rumeurs. Eden est très heureux de rester avec nous et de commencer la nouvelle saison », a affirmé le manager italien des champions d’Angleterre en titre.

Et si les Blues recevaient une offre astronomique, à la Neymar, pour son international belge, comme des médias britanniques l’assurent ? « On est en train d’essayer d’acheter des joueurs, pas de les vendre. Autrement, on aurait encore moins de joueurs et on aurait des problèmes », a répondu Conte.

