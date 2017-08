Les deux bébés pandas du zoo de Beauval sont nés: un petit placé en couveuse

On ne les attendait pas avant ce samedi et bien non Huan Huan en a décidé autrement. C’est ce vendredi soir que la maman panda a décidé de mettre au monde ses petits.

Deux bébés pandas sont nés vendredi soir au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher), a constaté un journaliste de l’AFP. Le premier des jumeaux est né à 22h18 et le second à 22h32.

«Le premier des bébés est vivant. Sa mère s’en occupe bien. Elle a un bon comportement. C’est une femelle primipare c’est son premier petit» a déclaré après la première naissance Rodolphe Delord directeur du zoo.

Le second des jumeaux est arrivé très peu de temps après. «Le second est plus vigoureux. Immédiatement, par instinct, Huan Huan s’est mise à s’en occuper», laissant de côté son premier né, a poursuivi le directeur du parc zoologique. De ce fait, «le premier a été récupéré par une des deux soigneuses chinoises et immédiatement placé en couveuse», a-t-il ajouté, précisant que ce dernier avait «des difficultés respiratoires», ce qui laisse craindre pour sa survie.

Dès la première naissance, la femelle panda avait pris délicatement son petit entre ses pattes pour le lécher, le saisissant aussi dans sa gueule, relevait Rodolphe Delord, l’oeil rivé sur des écrans pour suivre les naissances.

«Oh, le chouchou!», s’est exclamée Delphine Debord, soeur du directeur et directrice de la communication de l’établissement, à l’apparition du premier bébé.

Roses, sans poil, ces derniers ne pèsent qu’un peu plus d’une centaine de grammes quand leur mère, âgée de neuf ans, atteint 115 kilos. Le petit placé en couveuse pèse 121 grammes, mais il n’a pas encore été possible de peser le second, tant sa mère ne le lâche pas.

Huan Huan avait fait «une première petite perte des eaux à 17h50, accompagnée d’une petite perte de sang», avait indiqué en début de soirée le vétérinaire du zoo, Baptiste Mulot. Les contractions avaient ensuite débuté à 19h46. La gestation pour les pandas est de 50 jours.

En dehors de Chine, seuls 22 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas. Les parents des jumeaux, Huan Huan et Yuan Zi, ont été prêtés pour dix ans au zoo de Beauval.