Le vent sera faible à modéré de secteur ouest devenant par la suite faible de directions variées, indique l’IRM.

En soirée et durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima seront frais puisqu’ils seront compris entre 7° et 12°.

Lundi, le temps sera assez ensoleillé et sec avec toutefois des nuages d’altitude. Les maxima seront compris entre 20° ou 21° à la Côte et en Ardenne et entre 22° et 24° ailleurs. En soirée et en première partie de nuit, le ciel restera peu nuageux, la nébulosité augmentant ensuite mais sous un temps toujours sec. Les minima seront compris entre 14° et 17°.

Mardi, une dépression en provenance de France ramènera nuages, averses et fraîcheur. Un orage n’est pas exclu et les maxima seront compris entre 18° et 22°.

Mercredi, la dépression poursuivra sa trajectoire vers la Mer du Nord puis le sud de la Scandinavie, se traduisant par de fréquents passages nuageux parfois accompagnés d’averses et d’orages éventuels. Les maxima oscilleront entre 16° et 20°.

Jeudi, il fera toujours frais et nuageux, avant le retour du soleil vendredi, en commençant par l’ouest du pays.