Abdelhadi El Hachimi, victime d'un point de côté, a abandonné

Abdelhadi El Hachimi n’a pas terminé le marathon des championnats du monde d’athlétisme dimanche dans les rues de Londres. Le vétéran de la sélection, et de l’ensemble des participants de ces championnats, à 42 ans, a abandonné peu après le 15e kilomètre, victime d’un point de côté.

« J’ai attrapé un point de côté à droite au 11e km, après un changement de rythme », a confié l’athlète du SMAC dont le record personnel sur la distance (2h10 : 35) lui avait valu sa sélection. « J’ai encore essayé de continuer mais ce n’était plus possible. Pourtant, j’étais bien en début de course, je me sentais bien. Je suivais le groupe sans problème. »

« Je n’avais jamais eu de point de côté », a poursuivi El Hachimi qui avance une explication. « On a été bloqués dans la chambre d’appel pendant 40-45 minutes, sans pouvoir vraiment bouger. Je n’ai eu ensuite que 5 minutes pour m’échauffer de nouveau juste avant le départ. Peut-être, est-ce la raison ? Évidemment je suis déçu. Je m’étais bien entraîné à Font Romeu. »

« Après la déception de Rio (non-sélection malgré son chrono) l’année a été difficile. Les sensations ne sont plus comme avant. Je vais essayer de courir le marathon de Berlin (le 24 septembre) si c’est possible », a ajouté Abdelhadi El Hachimi qui n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière.

Il avait pris la 16e place du marathon aux Mondiaux de Pékin en 2015.