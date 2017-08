Bruxelles: une voiture heurte deux personnes sur le piétonnier

Certains ont peut-être cru à un acte terroriste en voyant un véhicule s’élancer dans la zone piétonne du centre de Bruxelles ce samedi en fin d’après-midi. Mais il n’en était rien! Il n’a fallu que quelques minutes pour arrêter le conducteur et se rendre compte qu’il ne s’agissait que d’un accident. Néanmoins, dans sa maladresse, ce conducteur a accroché deux piétons.

Selon le journal La Dernière Heure, un homme s’est en effet engagé en voiture dans une des rues du piétonnier de Bruxelles, samedi en fin de journée, et a heurté deux passants. La police a rapidement pu déterminer qu’il s’agissait d’un homme souffrant de troubles mentaux. Il avait pris le volant de la voiture de son frère qui s’était absenté quelques minutes. Il avait mis le contact puis s’était déplacé dans le piétonnier où il a touché, à très faible allure fort heureusement, deux piétons. Ceux-ci n’ont été que très légèrement blessés. Par ailleurs, la police est très rapidement intervenue et a pu maîtriser le conducteur. Plus de peur que de mal !