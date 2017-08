Cinquante Miss wallonnes et bruxelloises à Bruges

Ce week-end, quelque 50 candidates wallonnes et bruxelloises pour l’élection de Miss Belgique 2018 sont allées visiter Bruges, à l’invitation de Filip Vanden Berghe, rédacteur en chef et fondateur du site Missitems, un site dédié à l’actualité des Miss.

Les filles étaient accompagnées de Romanie Schotte, Miss Belgique 2017, qui est originaire de Bruges. « Nous avons réussi à composer un programme splendide et gratuit », explique Filip Vanden Berghe. « Pendant une longue promenade au centre-ville, je les ai guidées en leur donnant de l’info culturelle et historique sur les nombreux monuments et curiosités (entre autres, le Lac d’Amour, le Béguinage, l’Eglise Notre Dame, le Beffroi, l’hôtel de ville, la basilique du Saint-Sang...). Nous avons également fait des arrêts grâce au soutien de plusieurs commerçants qui ont offert une boisson ou quelque chose à manger aux filles. C’était donc le moment parfait pour déguster les spécialités belges comme le chocolat, les gaufres, la bière et les frites », ajoute-t-il.

Prochaine étape pour ces candidates ? La finale provinciale, le 27 août prochain.