Météo: il faut en profiter, c'est la dernière journée de soleil avant le retour de la pluie

Le temps sera ensoleillé et sec, lundi, selon les prévisions de l’Institut royal de météorologie. Les maxima seront en hausse et atteindront 25 degrés. À partir de mardi, une dépression amènera un temps plus frais et de la pluie.

Lundi, le temps deviendra rapidement ensoleillé et sec partout avec des nuages d’altitude et quelques petits cumulus de beau temps. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés en Ardenne et entre 22 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de directions variées ou de sud-ouest. À la mer, il restera modéré en s’orientant progressivement au secteur nord-ouest.

En soirée et en première partie de nuit, le ciel restera peu nuageux. En fin de nuit, un risque d’ondée dans les régions proches de la France se développera. Mardi, une dépression se développera sur la France puis ramènera nuages, averses, périodes de pluie et fraîcheur sur la Belgique. Un orage n’est pas exclu. Les maxima oscilleront entre 18 et 22 degrés.

Il devrait également pleuvoir de mercredi à vendredi, avant un léger mieux le week-end.