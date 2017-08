Evere: deux blessés à une fête de mariage (vidéo)

Ce devait être le plus beau jour de leur vie. Ce dimanche, des mariés ont célébré leur union à la salle de la Noblesse, située sur la Houtweg à Evere. Mais autour de 23h, une bagarre entre des proches a éclaté, rapportent nos confrères de RTL. Il s’agirait donc d’un différend entre des invités, et non des personnes extérieures. Deux personnes ont été blessées dans la bagarre, a indiqué la porte-parole du parquet de Bruxelles. L’une d’elle à cause d’un spray au poivre, l’autre parce qu’une personne qui cherchait à s’enfuir l’a heurtée avec sa voiture.

Les jours des blessés ne sont pas en danger. La police enquête actuellement sur les circonstances de cet affrontement et recherche les protagonistes, en fuite.