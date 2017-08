Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Liège François Dembour a confirmé avoir été informé lundi du décès de Philippe Moureau. L’avocat liégeois, qui avait défendu la famille de Véronique Pirotton lors du procès de Bernard Wesphael, avait prêté serment le 19 septembre 1978.

«Le Barreau de Liège perd un ténor aux multiples procès d’assises. Ce confrère excellait souvent lors des différents procès auxquels il participait. Il l’avait encore montré lors du dernier procès Wesphael, même si le résultat n’avait pas été à la hauteur de ce qu’il attendait», explique François Dembour. «Maître Moureau était un avocat médiatique. Mais il était surtout un avocat combatif au service de ses clients», souligne le bâtonnier.

«Il avait de grandes qualités. Son ’palmarès’ aux assises, fait de plusieurs acquittements, était assez remarquable et il aimait le rappeler», a encore indiqué le bâtonnier Dembour.

Diplômé de l’Université de Liège en 1978, Philippe Moureau était pénaliste et spécialiste des cours d’assises lui aussi : il représentait par exemple la maman de la petite Stacy dans le procès Aït Oud.

Il était également du côté des parties civiles lors du procès de Bernard Wesphael, en septembre dernier : il assistait la famille de Véronique Pirotton depuis le début de l’affaire.

Pour l’anecdote, Philippe Moureau participait chaque année à une manifestation qui se déroule en parallèle au festival du film policier de Liège.

À cette occasion, le barreau rejoue un grand procès d’assises du passé (l’affaire Dominici, le procès de la veuve Becker, etc.) : des jurés sont choisis dans le public, on leur explique l’affaire et il la rejuge. Philippe Moureau y tenait différents rôles chaque année.