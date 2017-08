Mondiaux d'athlétisme: la médaille d'or a rapporté près de 51.000 euros à Thiam

Le titre de championne du monde de l’heptathlon, gagné dimanche soir, rapportera une prime de 60.000 dollars (environ 51.000 euros) offerte par la fédération internationale (IAAF), à tous les lauréats individuels.

« Honnêtement, je ne connais pas le montant de la prime », a confié Nafi Thiam lundi. « Il me restera la moitié (après les taxes). Même pas. J’ai tout ce dont j’ai besoin. L’argent que je gagne en athlétisme, je le garde pour plus tard. Je ne suis pas quelqu’un de dépensière. Je ne vais pas faire fortune avec l’athlétisme. Alors si je commence à tout flamber. Je ne vais pas aller très loin. »

A titre de comparaison, l’Espagnole Garbine Muguruza, lauréate du dernier tournoi de Wimbledon de tennis, a reçu un chèque de 2,2 millions de livres (2,4 millions d’euros).

La gagnante du British Open de golf, dimanche, la Sud-Coréenne Kim In-Kyung a été récompensée de 504.821 dollars (430.000 euros).

Le cavalier Grégory Wathelet, lauréat du plus prestigieux concours de saut d’obstacles de l’année, à Aix-la-Chapelle, s’est vu remettre 330.000 euros.

La victoire dans le Tour de France cycliste a rapporté 500.000 euros au Britannique Chris Froome. En revanche, les titres de champion(ne) du monde sur route n’offraient en 2016 que 7.667 euros (course en ligne) et 3.833 (contre-la-montre).

Aux Mondiaux d’athlétisme de Londres, la victoire dans un relais rapporte 80.000 dollars (68.000 euros) à l’équipe. La médaille d’argent individuelle est valorisée à hauteur de 30.000 dollars (25.500 euros) et celle de bronze à 20.000 dollars (17.000 euros). Le Top 8 des Mondiaux d’athlétisme reçoit un prix dégressif de 15.000, 10.000, 6.000, 5.000 et 4.000 dollars entre les 4e et 8e places (12.750, 8.500, 5.000, 4.250 et 3.400 euros).

Établir un nouveau record du monde est davantage apprécié puisqu’il vaut 100.000 dollars (85.000 euros).