Ce lundi, vers 17h, un important accident s’est produit sur la E25 Arlon-Liège entre Mabompré et Houffalize. D’après les premières informations, il s’agirait d’un camion qui a percuté une caravane, qui est elle-même entrée en collision avec un autre véhicule.

Selon les services de secours, au total huit véhicules ont été impliqués dans ce spectaculaire carambolage dont une caravane. Celle-ci a été complètement démolie. Les voitures roulaient au ralenti à cause de travaux et le camion n’aurait pas freiné à temps. Le camion est sur le flanc et entrave totalement les bandes de circulation. Cela provoque un embouteillage important.

Trois blessés ont été emmenés par les secours, un léger et deux plus sérieux. Mais leurs jours ne sont pas en danger.

Deux ambulances de Houffalize et deux ambulances de Bastogne sont intervenues sur place, de même que les pompiers de ces deux localités. Les pompiers de Vielsalm ont été appelés en renfort, tout comme la police de Bastogne, de Neufchâteau et l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne.

L’autoroute E25 Arlon-Liège a été fermée, en direction de Liège.

