La circulation a été fortement paralysée sur la E25, hier en fin d’après-midi, suite à un important accident. Un camion a percuté plusieurs véhicules, qui roulaient à très faible vitesse à cause de travaux. Bilan : cinq blessés sans trop de gravité. Un petit miracle lorsque l’on voit la violence du choc.

Infos Radar Mobile et contrôles Namur - Luxembourg

Ce lundi, vers 17h, un important accident s’est produit sur la E25 entre Mabompré et Houffalize, dans le sens Bastogne-Liège. Il s’agit d’un camion qui a percuté plusieurs véhicules qui venaient de ralentir en raison de travaux.

Selon les services de secours, au total huit véhicules ont été impliqués dans ce spectaculaire carambolage, dont une caravane. Celle-ci a été complètement démolie.

Au vu des premières photos, on craignait le pire. Mais vers 18h15, on apprenait que cet accident en chaîne avait fait cinq blessés dont deux un peu plus gravement. Un petit miracle.

Les services de secours de Houffalize, avec des renforts des pompiers de Vielsalm et des services de secours de Bastogne, sont intervenus ainsi que la police de la route.

Les blessés -dont les jours n’étaient pas en danger à l’heure d’écrire ces lignes – ont été dirigés vers le CHU de Liège et vers la clinique de Bastogne.

Suite au choc, le camion a terminé sur le flanc. Il entravait la circulation ce qui a provoqué un embouteillage important.

(Photos Infos Radar Mobile et contrôles Namur – Luxembourg)