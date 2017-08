Contre les "fake news", Donald Trump lance son propre bulletin d'informations

Afin de lutter contre ce qu’il estime les fausses nouvelles, les «fake news», relayées par les principaux médias américains, le président Donald Trump a diffusé deux bulletins d’informations propres sur sa page Facebook. Ceux-ci sont présentés tour à tour par sa belle-fille Lara Trump et par une ancienne chroniqueuse de CNN Kayleigh McEnan.

Ces bulletins de «vraies informations», d’une durée de 90 secondes, font le bilan des actions que Donald Trump a menées au cours de la semaine précédente.

Dans le dernier numéro, on y voit Kayleigh McEnany assise devant un mur bleu affichant le nom du site officiel de Donald Trump, le slogan de campagne «Make America Great Again» et quelques étoiles. «Merci de nous rejoindre pour ces nouvelles de la semaine depuis la tour Trump à New York !», dit-elle en ouverture de son intervention.

«Encore des bonnes nouvelles sur le plan économique vendredi : juillet a été plus positif que prévu avec 209.000 emplois créés», poursuit-elle. «Depuis que le président est entré en fonction, il a créé plus d’un million d’emplois», ajoute-t-elle. «Le président Trump a clairement remis l’économie dans la bonne direction», analyse encore Kayleigh McEnany.

De nombreux observateurs américains ont critiqué ces bulletins, qu’ils qualifient de forme de propagande. «Waouh. Cela me rappelle étrangement des chaînes d’Etat que j’ai pu regarder dans d’autres pays», a notamment tweeté Michael McFaul, ambassadeur des Etats-Unis en Russie entre 2012 et 2014.