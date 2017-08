Pluie, grêle, vent: des orages attendus ce mardi, et ce n'est que le début…

La nébulosité sera variable à abondante et assortie d’averses orageuses pendant la journée de mardi, selon les prévisions de l’IRM. Le mercure, de son côté, ne devrait pas s’élever plus haut que 17 à 21 degrés.

En matinée, le ciel deviendra rapidement très nuageux depuis la France avec des averses qui pourront être orageuses surtout dans la moitié sud-est du pays. Ailleurs, il s’agira plutôt d’averse isolée. L’après-midi, ces averses orageuses concerneront l’entièreté du pays, comme l’illustrent les prévisions de l’IRM, qui lance une alerte jaune.

Les maxima seront compris entre 17 à 21 degrés, tandis que le vent sera faible à modéré de directions variées, même si des rafales ne sont pas à exclure durant les passagers orageux.

En fin de soirée, la tendance aux averses diminuera progressivement et le temps deviendra généralement sec. Durant la nuit, de larges éclaircies pourront se développer. Un banc de brouillard ou des nuages bas pourront se former au sud su sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés.

Mercredi, la nébulosité passera de variable à abondante. Par moments, quelques périodes de pluie ou d’averses pouvant localement être soutenues et accompagnées d’orage seront à craindre. Les maxima seront compris entre 16 et 21 degrés. Il ne faudra s’attendre à un temps plus sec que d’ici vendredi, selon les prévisions de l’IRM.