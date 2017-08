Mercedes investit dans le taxi volant

La société allemande Volocopter a annoncé avoir reçu 25 millions d'euros pour développer un taxi volant électrique. Daimler, maison mère de Mercedes, fait partie des investisseurs. Volocopter développe actuellement un véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical, capable d’embarquer 5 passagers et destiné au marché des taxis. Le modèle devrait être présenté d’ici la fin de l’année. On rappellera aussi que l’avionneur Airbus étudie également de près la voiture volante.