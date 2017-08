Chaîne humaine en solidarité avec les migrants au parc Maximilien

Rédaction en ligne

Une soixantaine de personnes ont formé mardi matin une chaine humaine dans le parc Maximilien à Bruxelles où campent actuellement entre 400 et 600 migrants. Un vingtaine d’entre eux ont été évacués vendredi dernier par la police et leurs effets personnels ont été envoyés à la décharge. Certains ont été placés en centre fermé et d’autres ont reçu un ordre de quitter le territoire. Selon les forces de l’ordre, des plaintes de riverains étaient à l’origine de leur intervention.