La Supercoupe d'Europe en direct: Lukaku et Manchester United face au Real Madrid où Ronaldo est remplaçant (0-0)

Cette Supercoupe 2017 propose une affiche alléchante entre deux ténors du football européen : le Real Madrid, douze fois champion d’Europe, et Manchester United, qui a fait son entrée en mai dernier dans le cercle fermé des vainqueurs des trois compétitions européennes (Coupe des Champions/Ligue des Champions, Coupe des Coupes, Coupe de l’UEFA/Europa League).

Real Madrid-Manchester United c’est aussi une histoire de retrouvailles. José Mourinho a d’abord entraîné le Real Madrid (2010-2013) avant de prendre la tête des Red Devils la saison passée, avec un retour à Chelsea entre les deux (2013-décembre 2015).

Le Real Madrid a remporté le trophée à trois reprises (2002, 2014 et 2016). Manchester United compte une victoire (1991). Le record est partagé par le FC Barcelone et l’AC Milan, quintuples vainqueurs de la compétition. Deux équipes belges figurent au palmarès de l’épreuve : Anderlecht (1976 et 1978) et le FC Malines (1980).

Ronaldo remplaçant

L’attaquant Cristiano Ronaldo est remplaçant pour le Real Madrid, face à Manchester United où évoluent les recrues Nemanja Matic et Romelu Lukaku. Le quadruple Ballon d’Or n’a repris l’entraînement que samedi, de retour de vacances prolongées après la Coupe des Confédérations en Russie où son équipe du Portugal a fini troisième. C’est l’Espagnol Isco qui est le troisième homme de l’attaque madrilène, associé à Karim Benzema et Gareth Bale.

Côté MU, le Français Paul Pogba est aligné dans un entrejeu qui comprend Ander Herrera et Matic. En attaque, Lukaku est épaulé par Henrikh Mkhitaryan et Jesse Lingard.