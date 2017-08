Oeufs contaminés au fipronil: le ministre de l'Agriculutre, Denis Ducarme, annonce la mise à disposition d'un numéro vert pour les consommateurs

En Belgique, c’est la société Poultry-Vision qui est pointée du doigt. L’entreprise, basée à Weelde (Ravels, province d’Anvers), fournit des produits contre des maladies touchant les volailles. Le 20 juillet dernier, la police s’est rendue sur place, soupçonnant Poultry-Vision d’avoir intégré du fipronil à son insecticide Dega-16. Le fipronil est un pesticide utilisé contre les puces, les tiques et les acariens chez les chiens et les chats. Il sert aussi à lutter contre le pou rouge. Son utilisation est toutefois interdite dans les denrées alimentaires. Le Dega-16, quant à lui, n’est censé contenir que du menthol, de l’eucalyptus et des huiles essentielles, soit uniquement des substances naturelles.

Le gérant de Poultry-Vision, Patrick R., admet avoir acheté cet insecticide en Roumanie. Selon la Gazet van Antwerpen, Patrick R. aurait aussi créé, la veille de l’irruption des forces de l’ordre, une autre entreprise ayant le même objectif que Poultry-Vision, appelée KieQ.

L’homme a entre-temps été entendu pour son rôle dans l’affaire, mais a été relâché. Il n’a plus été contacté depuis, assure son avocat, Me Pieter Helsen. «Mon client a expliqué qu’il avait livré le produit à la société néerlandaise Chickfriend et que ses clients étaient au courant de la présence du fipronil. Il suit maintenant comme tout le monde le déroulement du dossier via la presse.»

L’autre entreprise concernée est la société néerlandaise Chickfriend, située à Barneveld, spécialisée dans la lutte contre le pou rouge dans les élevages de volaille. Le journal néerlandais NRC indiquait la semaine dernière que Chickfriend avait délibérément acheté du produit contenant du fipronil à son fournisseur belge, Poultry-Vision. Un produit qui s’est ensuite retrouvé dans des œufs aux Pays-Bas.

Les deux sociétés auraient inventé le nom «fypro-rein» sur les factures.

Martin van de B. et Mathijs IJ., les deux entrepreneurs de Chickfriend, ont par ailleurs supprimé leur site internet et leur page Facebook.