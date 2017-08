Mardi en fin d’après-midi, la route Charlemagne à hauteur de Baileux a été le théâtre d’une violente collision frontale. Deux voitures se sont, pour une raison indéterminée, percutées de plein fouet. On déplore deux blessés.

Ce mardi peu avant 17h30, une violente collision frontale s’est produite entre deux véhicules sur la route Charlemagne à Baileux (Chimay). Une Renault Scénic avec une sexagénaire et sa petite-fille de six ans à son bord et une Peugeot 108 occupée par une dame âgée qui venait en face, se sont percutées.

Les circonstances exactes restent à déterminer. Pourquoi l’une ou l’autre des deux voitures a-t-elle dévié de sa trajectoire ? Le choc a été d’une extrême violence projetant, la petite 108 dans le fossé. Un témoin affirme qu’au même moment, à cet endroit, une dame avec une poussette se trouvait le long de la Nationale, le drame a été évité de peu. Les pompiers chimaciens de la zone Hainaut-Est sont rapidement arrivés sur les lieux.

> Plus d’infos dans nos éditions digitales