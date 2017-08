La situation devient critique pour les trois Binchois toujours retenus au Maroc: le papa a fait un malaise et a déjà perdu près de dix kilos!

Les trois Binchois sont toujours retenus au Maroc. Ils n’en peuvent plus. Le papa a même fait un malaise. Il a dû se reposer à l’hôpital. Il a perdu près de dix kilos.

La famille Timmermans au complet : les deux fils et le papa retenu ainsi que la maman et la petite soeur

De jour en jour, on promet une solution à ces trois Binchois coincé au Maroc et qui risquent la prison… mais au final, ils sont toujours là-bas. Nous avons appris que, souffrant de problèmes de santé, Le papa a été victime d’un malaise lundi après-midi, dans la salle de bain. « Il a perdu connaissance », raconte le fils aîné. « Il a été emmené à l’hôpital pour se reposer. On lui y a également fait des piqûres. Il a ensuite pu ressortir »

> Plus de détails à lire dans nos éditions digitales.