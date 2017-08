L’Afsca communique mardi soir les codes d’oeufs à ne pas consommer et à ramener en magasin. Dix codes sont concernés par cette mesure de rappel, précise l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Le consommateur peut identifier les oeufs faisant l’objet du rappel via les codes suivants: 2BE3084-2, 2BE3084-3, 2BE3084-6, 2BE3123-A, 2BE3123-B, 2BE3123-C, 3BE4004, 3BE4005, 1BE8016 et BE3114. Il est demandé aux consommateurs qui possèdent des oeufs portant ces codes de ne pas les consommer et de les ramener en magasin.

Le consommateur pourra poser ses questions au numéro gratuit du call center 0800/13.550, à partir de mercredi à 09h00.

Dans le cadre de la contamination d’oeufs par du fipronil et des analyses effectuées sur les oeufs présents dans les entreprises bloquées par l’Afsca, l’Agence a constaté mardi une incohérence dans un résultat d’analyse envoyé par un laboratoire. Etant donné l’apparition d’un problème lié à l’analyse faite dans un laboratoire, il est décidé d’adopter des mesures de précaution sur les lots d’oeufs analysés au sein de ce laboratoire.

Le laboratoire concerné n’a procédé à l’analyse des échantillons que de 6 des 86 entreprises bloquées par l’Agence. Etant donné l’incertitude découverte mardi au niveau des analyses faites dans ce laboratoire, par précaution, les oeufs de ces 6 entreprises sont rappelés auprès des consommateurs.