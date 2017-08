Météo: un temps trop frais pour la saison et retour des averses après quelques éclaircies matinales

Ce mercredi, en matinée, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque d'une averse (orageuse). Dans l'après-midi, le temps se dégradera et la nébulosité augmentera, ainsi que le risque d'averses. Maxima entre 17 et 21 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, quelques averses pourront encore se produire. Le ciel sera partiellement à parfois encore très nuageux. Minima entre 9 degrés en Ardenne et 13 degrés dans le nord du pays. Le vent sera faible de direction variable. Il y aura localement un risque de brume, de brouillard ou de nuages bas.

Jeudi, quelques éclaircies se partageront le ciel avec de nombreux nuages cumuliformes qui délivreront de fréquentes averses avec un risque marqué d'orages. Les maxima oscilleront entre 15 à 17 degrés en Haute Belgique et seulement 18 ou 19 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord faible de direction variable, devenant modéré de secteur nord l'après-midi dans la moitié nord-ouest du pays.

Vendredi, en comparaison avec la veille, on note une amélioration du temps. Quelques averses sont encore prévues surtout dans le centre ou dans l'est du pays, mais localisées et de plus faible intensité. Le ciel deviendra partiellement nuageux avec probablement davantage d'éclaircies sur l'ouest. Les maxima se situeront autour de 20 degrés dans le centre.