Honteux: le petit Daven, 6 ans, s'est fait voler son vélo adapté à son handicap devant chez lui

Nicolas Rooze

Philippe et Amandine sont désemparés, révoltés, tristes aussi. Ce week-end, devant chez eux, on a dérobé le vélo de leur garçon Daven, âgé de 6 ans. Il s’agissait d’un vélo adapté au handicap du petit bonhomme, et dont le prix est évidemment plus élevé qu’un vélo classique !