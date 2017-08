Woluwe-Saint-Lambert: Nicole Quintard, 78 ans, a été retrouvée

La septuagénaire atteinte d’Alzheimer avait quitté sa résidence de Woluwe-Saint-Lambert à pied et sans prévenir lundi dernier. Elle a finalement été retrouvée 24h plus tard saine et sauve. La vieille dame voulait apparemment aller se balader dans son ancien quartier.

Sa fille a remercié les internautes pour leur soutien et leur mobilisation via un message Facebook : « Maman regrette juste que les nouvelles constructions soient si moches alors que les gens et les chats sont si gentils ». Grâce aux messages partagés sur les réseaux sociaux, une famille a repéré Nicole et a prévenu la police, ce qui a permis de la retrouver.