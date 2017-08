Bruxelles: suivez le Meyboom en direct

Comme chaque année, l’arbre de mai, appelé aussi l’arbre de joie, le Meyboom, sera planté ce mercredi au coin de la rue du Marais et de la rue des Sables. Suivez le cortège en direct.

Le direct.

Un peu d’histoire

Une tradition bruxelloise qui perdure puisqu’elle remonte au 13 e siècle. Elle célèbre une victoire des Bruxellois sur les Louvanistes en 1213 suite à une petite bataille concernant les taxes sur la bière. Depuis, ils ont le privilège de planter le Meyboom, tous les 9 août. Pour respecter la tradition, l’arbre de joie doit impérativement être planté avant 17h, faute de quoi, il tomberait aux mains des Louvanistes. Ces derniers tentent souvent de passer à l’assaut pour s’emparer du Meyboom mais c’est sans compter sur les « Buumdroegers », les porteurs d’arbre qui défendent leur bien envers et contre tout, encouragés par le public généralement nombreux. De nos jours, l’arbre de joie est bien souvent un hêtre. Il peut mesurer jusqu’à 15 mètres et peser plusieurs centaines de kilos. Le Meyboom a par ailleurs été reconnu Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité par l’Unesco.

Le nouveau bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), ne portera pas le fameux Meyboom lors de cette 709 e édition, contrairement à ses prédécesseurs Yvan Mayeur et Freddy. Le socialiste veut garder sa place dans la société des « Gardevils » dont il est l’un des fondateurs. Les « Gardevils » ont pour mission de protéger l’arbre d’un éventuel vol ou sabotage. De nombreux spectateurs sont donc attendus pour prendre part aux festivités dès 13h30 aux alentours de la Grand’Place.