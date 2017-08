L’histoire des trois Binchois retenus à Agadir contre leur gré semble prendre une tournure plus « diplomatique ». Les Affaires étrangères viennent en effet de décider d’une assistance consulaire.

Le papa et ses deux fils sont toujours retenus

Ce mercredi, cela fait tout juste seize jours que trois Binchois, Dany, le papa et ses deux fils, Corentin, 16 ans et Nicolas, 20 ans, sont retenus à Agadir. Pour rappel, on les accuse d’avoir blessé un animateur de leur hôtel alors que, selon eux, ils n’ont fait que prévenir la réception qu’une bagarre était en train d’éclater.

Dans un communiqué datant de ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères belges signale que « ses services suivent de près la situation de la famille belge retenue au Maroc à la suite d’un incident dans un hôtel. Le Consulat général à Casablanca et le Consul honoraire à Agadir ont été mobilisés afin de leur apporter l’assistance consulaire. La famille est également assistée par un avocat local. »