La police et Child Focus avaient signalé la disparition depuis mercredi midi de deux frères de 7 et 11 ans à Etterbeek. Ils ont finalement été retrouvés peu avant 18h, a annoncé la police.

Ce mercredi entre 11h30 et 12h30, deux jeunes frères, Matteo (7 ans) et Gabriel (11 ans) Spinette, avaient quitté le domicile familial situé rue Belliard à Etterbeek. Ils ne s’étaient plus manifestés, et la police et Child Focus avaient conjointement lancé une alerte disparition.

Ils ont été retrouvés peu avant 18h00 alors qu’ils étaient sur le site de la Foire du Midi, entre la porte de Hal et la porte d’Anderlecht, a précisé Child Focus.