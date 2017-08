Un accident est survenu entre deux véhicules, ce mercredi soir à Ransart (Charleroi). Les trois occupants de l’une des voitures, parmi lesquels figuraient une femme enceinte et un enfant, ont été blessés. La route a été bloquée par la police locale de Charleroi.

Le crash est survenu au carrefour des rues de Soleilmont et Bonne Vie à Ransart, vers 22h00, indiquent les services de secours. Selon les premières informations de la police locale de Charleroi, une Peugeot venant de la rue Bonne Vie est entrée en collision avec une VW en provenance du centre de Ransart et à bord de laquelle se trouvaient trois personnes dont une femme enceinte et un enfant.

Suite au choc, la VW a été projetée contre un poteau puis dans la vitrine d’un garage de véhicules d’occasion qui a volé en éclats. Avertis des faits, les secours ont déployé trois ambulances et un SMUR sur place afin de prendre en charge les trois occupants de la Volkswagen. Blessées à des degrés divers, les victimes ont été transportées à l’hôpital Notre-Dame de Charleroi.

La police locale s’est quant à elle chargée de fermer la route dans les deux sens, le temps de rédiger le constat d’usage.