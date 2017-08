Ce plan d’une rare précision, et qui vise un avant-poste stratégique des forces américaines sur la route de l’Asie, constituera «un avertissement crucial aux Etats-Unis», a prévenu le Nord. Car d’après lui «seule la force absolue» aura un effet sur le président américain.

Cet avertissement fait suite à un tweet menaçant du chef de la Maison Blanche affirmant que l’arsenal nucléaire américain est «plus fort et plus puissant que jamais».

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!