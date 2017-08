Izquierdo quitte Bruges pour la Premier League: les Blauw en Zwart vont toucher près de 20 millions d'euros!

Le transfert de l’attaquant colombien, qui fait les beaux jours de Bruges depuis 2014, était dans l’air. Il devrait être officialisé dans les prochains jours car Bruges et Brighton & Hove Albion ont trouvé un accord, selon Het Laatste Nieuws.

Club Brugge and Brighton reached an agreement over Jose Izquierdo yesterday evening in a restaurant in Bruges. #bhafc (@hlnsport) pic.twitter.com/prZjPXbt2l