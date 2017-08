Molenbeek somme le White Star de quitter le stade Machtens

Le White Star avait regretté que le RWDM ait organisé une rencontre mercredi soir avec son équipe Espoirs face à l’Union pendant les entraînements de ces équipes de jeunes. Ceux-ci ont refusé de quitter le terrain. Selon la commune, «le club (du White Star) s’est permis d’organiser pour son équipe de jeunes un entraînement qui a conduit ce mercredi 9 août à l’annulation d’un match amical entre les équipes espoirs du RWDM et de l’Union Saint-Gilloise».

La Commune de Molenbeek rappelle qu’en dépit d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles le 27 juillet dernier, le White Star «s’évertue à demeurer au Stade Edmond Machtens et à en utiliser les installations».

Le seul club autorisé à occuper le stade Machtens est le RWDM, a rappelé la commune de Molenbeek. «La Commune de Molenbeek-Saint-Jean déplore une nouvelle fois l’attitude inadmissible du White Star au regard du droit, de l’éthique et du bon sens. Le White Star devra répondre de tout préjudice causé par son comportement irresponsable et inadmissible. La Commune de Molenbeek-Saint-Jean ose espérer que le White Star entendra raison et cessera cette fuite en avant déplorable et regrettable, tant sur la forme que sur le fond».

Le 29 mars dernier, la Commune avait «définitivement et irrémédiablement résilié le contrat d’occupation du Stade Edmond Machtens par le White Star. L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 27 juillet 2017 ne remet en aucun cas en cause cette résiliation. L’unique question en suspens porte sur l’expulsion du White Star», précise encore le communiqué.

Une expulsion que la Commune de Molenbeek estime «impérative» afin que la sérénité revienne au plus vite. «En l’état actuel, le White Star est un club qui squatte le Stade Machtens. La Commune exigera des astreintes prévues dans la convention résiliée, soit 10.000 euros par jour d’occupation non autorisée».