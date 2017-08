À partir du lundi 28 août prochain et ce pour une durée d’un an, des travaux d’élargissement et de réhabilitation auront lieu dans les deux sens de circulation sur l’E42 entre Daussoulx et Andenne. Après ce chantier, la voirie passera de deux à trois bandes de circulation. Pendant toute la durée des travaux, deux voies de circulation seront maintenues dans les deux sens en journée.

«Ce chantier va offrir aux usagers une meilleure fluidité de trafic et une sécurité routière optimale», explique le ministre Carlo Di Antonio en charge de la Mobilité et des Transports en Wallonie. D’un coût de 35 milions d’euros, ce chantier sera divisé en six phases. Les deux premières devraient être bouclées pour le début de l’hiver avec pour la première fois, l’instauration du travail de nuit.

«Afin de garder deux voies en journée, il y aura des travaux réalisés la nuit. C’est une nouveauté mais nous avons voulu nous adapter pour diminuer les embarrras», continue le ministre.

Une alternance des bandes de circulation avec une diminution de vitesse sera mise en place pour les quatre phrases suivantes.

D’autres travaux seront également réalisés pendant cette période. A savoir: le remplacement des glissières de sécurité et de certaines signalisations, la création de deux parkings de covoiturage à Fernelmont et Hingeon mais aussi la réfection et le curage des bassins d’orages sur la section.