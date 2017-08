Yousra Bouhaltite, la grande sœur de Firdaous reste en prison

Ce mercredi, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé du maintien en détention de Yousra Bouhaltite Soulaïmane. La jeune femme de 24 ans et son compagnon avaient été placés en détention le 24 mai dernier dans le cadre d’un dossier terrorisme.

Yousra Bouhaltite Soulaïmane, 24 ans, incarcérée dans un dossier de terrorisme reste en prison. « La cour d’appel a réformé la décision de première instance et n’accorde plus la détention sous bracelet à Madame Bouhaltite », nous confirme son avocate, M e Caroline Dumoulin, ce jeudi matin.

Il se trouve que Yousra est également la grande sœur de Firdaous, cette adolescente de 14 ans qui avait disparu le jour de l’arrestation de sa sœur aînée. « Elle ne sait rien du tout sur sa sœur », affirme M e Dumoulin qui considère que le dossier de la grande sœur n’a rien à voir avec la disparition de la cadette. Rappelons, que la jeune Firdaous est toujours recherchée.

Sa sœur, Yousra Bouhaltite était partie en Syrie entre 2015 et l’été 2016. Au moment de son placement en détention, la jeune femme était sous contrôle judiciaire. « Ses papiers d’identité lui ont été retirés, elle devait se rendre au commissariat tous les cinq jours, notamment. Ce sont des conditions qu’elle a respectées », nous dit M e Dumoulin. À la fin du mois de juillet, la chambre du conseil avait statué sur un maintien en détention avec un bracelet électronique. Le parquet avait fait appel de cette décision. « L’appel du parquet est motivé par ce qu’on appelle le risque de collusion », nous précise l’avocate. Le parquet craindrait que Yousra ait des contacts avec des personnes radicalisées. « Une thèse que j’ai réfutée. Nous avons proposé des conditions et accepté le bracelet électronique. De plus, elle a une famille tout à fait prête à l’accueillir », termine son avocate, M e Dumoulin.