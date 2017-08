Inquiétant: la voiture de l'oncle de Claudia volontairement incendiée en Italie

Les vacances de la famille Mares virent de plus en plus au cauchemar. Le drame survenu le week-end dernier, le décès brutal de la jeune Claudia Mares, a d’abord bien évidemment abattu tout le monde. Que ce soit parmi ses amis et ses proches ici à Sambreville et dans la région, ou au sein de sa famille partie en vacances avec elle à Lecce (sud de l’Italie), la douleur est immense. Mais le sort semble s’acharner.

Ce mercredi, la voiture de l’oncle de Claudia, résidant également en Belgique, a été volontaire incendiée. C’est ce que rapporte le site d’informations italien leccenews24.it, ce jeudi.

