Donald Trump a encore menacé la Corée du Nord ce jeudi, après que Pyongyang a précisé son plan d’attaque sur Guam et s’est moqué du président américain.

Rédaction et AFP

Le président des États-Unis Donald Trump a défendu jeudi sa formule controversée de mise en garde à la Corée du Nord à qui il a promis « le feu et la colère », estimant qu’elle n’était « peut-être pas assez dure ».

« Il est grand temps que quelqu’un monte en première ligne pour les habitants de notre pays et les habitants d’autres pays », a-t-il déclaré depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, où il passe des vacances.

« La Corée du Nord aurait mieux fait de s’abstenir de faire de nouvelles menaces contre les États-Unis », a-t-il insisté aux journalistes sur place.

Interrogé sur d’éventuelles frappes préventives visant la Corée du Nord pour contrer le développement de ses programmes nucléaire et balistique, le président américain s’est refusé à tout commentaire.

« Des choses qu’ils n’avaient jamais crues possible leur arriveront »

« Nous ne nous exprimons pas là-dessus. Je ne le fais jamais (…) Nous verrons ce qui se passera », a-t-il dit, mettant une nouvelle fois en garde le régime de Pyongyang.

« Si la Corée du Nord fait quoi que ce soit – ne serait-ce qu’en songeant à attaquer des gens que nous aimons, ou nos alliés, ou nous – ils devront vraiment s’inquiéter », a-t-il martelé.

« Et ils devraient être très très inquiets car des choses qu’ils n’avaient jamais crues possible leur arriveront », a-t-il ajouté.

Réaffirmant que la Chine, principal partenaire économique de Pyongyang, pouvait « faire beaucoup plus » pour mettre la pression sur le régime de Kim Jong-Un, le président américain a affiché son optimisme sur ce front. « Je pense que la Chine fera beaucoup plus (…) Ils savent ce que j’en pense. Cela ne va pas continuer comme ça », a-t-il affirmé.

Pyongyang avait présenté son projet d’attaque détaillé

Pyongyang avait présenté jeudi son projet détaillé pour tirer une salve de quatre missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, surenchère dans sa confrontation avec Donald Trump accusé d’avoir « perdu la raison ».

Ce plan visant un avant-poste stratégique des forces américaines sur la route de l’Asie, constituera « un avertissement crucial aux États-Unis », a prévenu la Corée du Nord. Car d’après elle « seule la force absolue » aura un effet sur le président américain. Cet avertissement faisait suite à un tweet menaçant du chef de la Maison Blanche affirmant que l’arsenal nucléaire américain était « plus fort et plus puissant que jamais ».