Dès ce vendredi matin, Donald Trump a envoyé son tweet quotidien concernant la Corée du nord : « Les solutions militaires sont maintenant pleinement mises en place, verrouillées et chargées, si la Corée du Nord agit de manière imprudente. Espérons que Kim Jong Un trouvera un autre chemin ! »

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!