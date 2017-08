La collision a eu lieu au niveau de la localité de Khourchid à l’est d’Alexandrie, a-t-on précisé de même source.

Des images diffusées par la télévision publique égyptienne montraient l’un des trains en partie renversé et des secours transportant les morts et les blessés vers des ambulances.

En 2002, l’incendie d’un train avait fait quelque 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire, la tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l’histoire de l’Egypte.

#Alexandria crash: One of the trains was traveling from Cairo,the other was heading from Port Said https://t.co/45BWFVBHXl (pic @JoJo_Fawzy) pic.twitter.com/I61rIEhu04